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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 31640 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 18881 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 71755 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 108686 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 141543 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 145225 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 138853 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Милованов обвинил АЗС в большой марже

Милованов обвинил АЗС в большой марже

Киев  •  УНН

 • 10755 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министр экономического развития Тимофей Милованов считает, что есть предпосылки для снижения цен на бензин. Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив то, что маржа АЗС за год выросла более чем вдвое, передает УНН.

"Статистика дня и проблема недели, а возможно и месяца. Маржа продавцов бензина А-95 выросла за год с 8% до около 21%. По моему мнению, это многовато. Курс усиливается, инфляция уменьшается, а цены на топливо не падают. Министерство изучает ситуацию и будет принимать все возможные действия полностью в соответствии с законом", - написал Милованов.

Напомним, что заработная плата самого Милованова только за три месяца выросла с 18 000 грн (о чем он сам рассказывал журналистам) до 271 тыс. грн, то есть более чем в 15 раз.

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