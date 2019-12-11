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Милованов звинуватив АЗС у великій маржі

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністр економічного розвитку Тимофій Милованов вважає, що є передумови для зниження цін на бензин. Про це він написав на власній сторінці у Facebook, зауваживши на тому, що маржа АЗС за рік зросла більше, ніж удвічі, передає УНН.

"Статистика дня і проблема тижня, а можливо і місяця. Маржа продавців бензину А-95 зросла за рік з 8% до біля 21%. На мою думку, це забагато. Курс посилюється, інфляція зменшується, а ціни на пальне не падають. Міністерство вивчає ситуацію і буде приймати всі можливі дії повністю у відповідності до закону", - написав Милованов.

Нагадаємо, що заробітна плата самого Милованова лише за три місяці зросла з 18 000 грн (про що він сам розповідав журналістам) до 271 тис. грн, тобто більш, ніж у 15 разів. 

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