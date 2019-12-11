Милованов поетапно наростив собі премію до 1630% і заробляє чверть мільйона
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністру економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофію Милованову в листопаді нарахували 1630% премії, що дорівнює 236 тис. грн. Відповідний документ у своєму Telegram-каналі опублікував народний депутат Олександр Дубінський, передає УНН.
Документ адресований Кабінету міністрів України від 4 грудня поточного року. Його підписав виконувач обов'язків державного секретаря Олександр Черних.
Премію міністра має узгодити уряд. У разі позитивного рішення зарплата Милованова за листопад, з урахуванням премії, становитиме 271 тис. грн.
"Шановний Тимофій (Милованов - ред.), можна дізнатися, за що премія? За які результати роботи?" - риторично запитав Дубінський.
Дані документа свідчать також про те, що у вересні Милованов отримав премію обсягом 345%, або 40,1 тис. грн, у жовтні - обсягом 587,5%, або 68,3 тис. грн.
Як писав УНН, згідно з е-декларацією, Милованов має кредити і позики, які зобов'язаний погашати. Так, міністр вказав, що отримував позики на суму близько 17 000 доларів, а також сплатив у рахунок погашення кредитів в цілому понад 116 000 доларів. Крім того, він має кредитні зобов'язання на суму 33 000 доларів.
Відзначимо, раніше в інтерв'ю журналістам Милованов розповів, що його зарплати у 18 тис. грн йому ні на що не вистачає, крім як на таксі, тому, як стверджував тоді міністр, він живе на особисті заощадження.