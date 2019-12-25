Милованов заявил о снижении безработицы

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявляет, что в третьем квартале этого года безработица среди населения в возрасте 15-70 лет уменьшилось до 7,3% против 8% в третьем квартале прошлого года, а в трудоспособном возрасте — до 7, 6%. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.