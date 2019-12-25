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Милованов заявил о снижении безработицы

Милованов заявил о снижении безработицы

Киев  •  УНН

 • 15606 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявляет, что в третьем квартале этого года безработица среди населения в возрасте 15-70 лет уменьшилось до 7,3% против 8% в третьем квартале прошлого года, а в трудоспособном возрасте — до 7, 6%. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в III кв. 2019 выросла до 16,91 млн. человек и населения трудоспособного возраста в 16,21 млн. человек (уровень занятости составил 59,3% к населению соответствующей возрастной группы и 69,0% соответственно)”, — пишет Милованов.

Отмечается, что количество безработного населения как в возрасте 15-70 лет, так и в трудоспособном возрасте уменьшилось и сформировалась почти на одинаковом уровне (1 329 тыс. человек и 1 328 тыс. человек соответственно).

В то же время, уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет уменьшился до 7,3% (по сравнению с 8,0% в III кв. 2018 года), в трудоспособном возрасте — до 7,6%.

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Милованов утверждает, что рост занятости и снижение безработицы вызвано прежде всего продолжением высокой экономической активности.

“На объемы предложения рабочей силы на рынке труда влияло дальнейшее увеличение объемов необходимого для выхода на пенсию страхового стажа, а также высокая динамика роста уровня оплаты труда (реальная заработная плата в III кв. 2019 выросла на 9,0% г/г, производительность труда в III кв. 2019 года выросла на 2,5% г/г)”, — отметил министр.

Как ранее сообщал УНН, количество безработного населения в Украине в третьем квартале 2019 года составила 1,3 млн человек, что на 100 тыс. меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

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