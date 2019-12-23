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Милованов розповів, коли з’явиться законопроект про працю

Милованов розповів, коли з’явиться законопроект про працю

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Законопроект про працю найближчими днями з’явиться на сайті Мінекономіки. Про це написав у Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає УНН.

"Новий законопроект про працю ще опрацьовується. Він буде найближчими днями опублікований на сайті Мінекономіки", - написав Милованов.

Окрім того, міністр розвіяв міфи щодо закону, вказавши, що не будуть звільняти вагітних жінок, осіб з інвалідністю, пенсіонерів тощо.

"Новий закон навпаки дозволяє вагітним працювати з дому та за гнучким графіком. Фактично - працювати дистанційно і мати соціальні та інші гарантії працівника", - написав міністр.

За його словами, відповідно до нового закону будуть діяти як безстрокові договори, так і договори на певний строк.

"Тепер працівник зможе зафіксувати штраф чи компенсацію в разі порушення домовленостей з боку роботодавця. Або розмір матеріальної та моральної шкоди. Усе це - письмово і окремо для кожного працівника", - зазначив Милованов.

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Також міністр зазначив, що у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця той повинен виплатити грошову компенсацію, розмір якої залежить від строку попередньої співпраці з працівником. А ще - працівник зможе звільнятися за власним бажанням без обов'язкового відпрацювання двох тижнів.

"Новий закон зберігає звичну тривалість робочого тижня у 40 годин. Але дозволяє домовлятися про гнучкий графік роботи. Наприклад, що частину робочого дня працівник працює віддалено, іншу частину – в офісі", - повідомив Милованов.

Як зазначив міністр, закон встановлює термін випробування для всіх категорій працівників, адже відсутність випробувального строку робить працівників небажаними для роботодавця. Тому, новий закон дасть можливість працівнику придивитися до нової роботи, а роботодавцю до працівника.

"Пільги залишаються. Для бійців АТО/ООС, вагітних жінок, мам/тат у декреті (до 3 років), осіб із інвалідністю та неповнолітніх.

За мобілізованими до Збройних сил бійцями зберігається робоче місце та виплати на час служби. І якщо зараз пільговики виглядають тягарем в очах роботодавців і їх просто намагаються не брати, то новий закон зважено підходить до встановлення переваг. За новим законом кожен з пільговиків зможе влаштуватися на роботу, якщо матиме таке бажання", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того міністр зазначив, що профспілки отримають ширші можливості домовлятися з роботодавцями та працівниками.

Також робота профспілок буде регулюватися окремим законом, який також невдовзі буде розроблений.

"Новий закон вводить поняття нефіксованого робочого часу. Тобто легалізує найм персоналу, чиї послуги потрібні нерегулярно. Наприклад, вантажників, майстрів з ремонту обладнання, додатковий персонал під час "завалу", які зараз працюють повністю неофіційно і без гарантій", - написав Милованов.

Також міністр спростовує, що новий закон дозволяє використовувати працю неповнолітніх. За його словами, закон вводить поняття учнівських, строкових та інших гнучких форм трудових договорів. Учні та студенти отримають легальну можливість знайти роботу і отримати підтвердження про це, навіть, якщо навчаються на денній формі.

"Трудові книжки не скасовуються. Вони переводяться в цифрову форму. Йдеться лише про те, що пред’являти "трудову" за місцем роботи більше не буде потреби. Інформація про трудовий стаж українців ще з 2000 року зберігається в електронних реєстрах", - написав міністр.

Як повідомлялося раніше в УНН, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов пояснив, що відповідно до нового законопроекту про працю, який Мінекономіки скоро планує винести на розгляд уряду, роботодавець за власним бажанням може звільнити працівника, але має заплатити заробітну плату за два або більше місяці.

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