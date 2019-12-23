Милованов рассказал, когда появится законопроект о труде

"Новый законопроект о труде еще прорабатывается. Он будет в ближайшие дни опубликован на сайте Минэкономики", - написал Милованов.

Кроме того, министр развеял мифы по закону, указав, что не будут увольнять беременных женщин, лиц с инвалидностью, пенсионеров и т.д.

"Новый закон наоборот позволяет беременным работать из дома и по гибкому графику. Фактически - работать дистанционно и иметь социальные и иные гарантии работника", - написал министр.

По его словам, согласно новому закону будут действовать как бессрочные договоры, так и договоры на определенный срок.

"Теперь работник сможет зафиксировать штраф или компенсацию в случае нарушения договоренностей со стороны работодателя. Или размер материального и морального вреда. Все это - письменно и отдельно для каждого работника", - отметил Милованов.

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Также министр отметил, что в случае увольнения работника по инициативе работодателя тот должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока предыдущего сотрудничества с работником. А еще - работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель.

"Новый закон сохраняет привычную продолжительность рабочей недели в 40 часов. Но позволяет договариваться о гибком графике работы. Например, что часть рабочего дня работник работает удаленно, другую часть - в офисе", - сообщил Милованов.

Как отметил министр, закон устанавливает срок испытания для всех категорий работников, ведь отсутствие испытательного срока делает работников нежелательными для работодателя. Поэтому, новый закон позволит работнику присмотреться к новой работе, а работодателю к работнику.

"Льготы остаются. Для бойцов АТО/ООС, беременных женщин, мам/пап в декрете (до 3 лет), лиц с ограниченными возможностями и несовершеннолетних.

По мобилизованным в Вооруженные силы бойцами сохраняется рабочее место и выплаты на время службы. И если сейчас льготники выглядят бременем в глазах работодателей и их просто стараются не брать, то новый закон взвешенно подходит к установлению преимуществ. По новому закону каждый из льготников сможет устроиться на работу, если будет такое желание", - говорится в сообщении.

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Кроме того, министр отметил, что профсоюзы получат более широкие возможности договариваться с работодателями и работниками.

Также работа профсоюзов будет регулироваться отдельным законом, который также вскоре будет разработан.

"Новый закон вводит понятие нефиксированного рабочего времени. То есть легализует найм персонала, чьи услуги требуются нерегулярно. Например, грузчиков, мастеров по ремонту оборудования, дополнительный персонал во время "завала", которые сейчас работают полностью неофициально и без гарантий", - написал Милованов.

Также министр опровергает, что новый закон позволяет использовать труд несовершеннолетних. По его словам, закон вводит понятие ученических, срочных и других гибких форм трудовых договоров. Ученики и студенты получат легальную возможность найти работу и получить подтверждение об этом, даже если учатся на дневной форме.

"Трудовые книжки не отменяются. Они переводятся в цифровую форму. Речь идет лишь о том, что предъявлять "трудовую" по месту работы больше не будет необходимости. Информация о трудовом стаже украинцев еще с 2000 года хранится в электронных реестрах", - написал министр.

Как сообщалось ранее в УНН, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов пояснил, что согласно новому законопроекту о труде, который Минэкономики скоро планирует вынести на рассмотрение правительства, работодатель по собственному желанию может уволить работника, но должен заплатить заработную плату за два или более месяца.