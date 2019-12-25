Милованов заявив про зниження безробіття

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявляє, що в ІІІ кварталі цього року безробіття серед населення у віці 15-70 років зменшилось до 7,3% проти 8% в ІІІ кварталі минулого року, а у працездатному віці — до 7,6%. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.