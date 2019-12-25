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Милованов заявив про зниження безробіття

Милованов заявив про зниження безробіття

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявляє, що в ІІІ кварталі цього року безробіття серед населення у віці 15-70 років зменшилось до 7,3% проти 8% в ІІІ кварталі минулого року, а у працездатному віці — до 7,6%. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Кількість зайнятого населення віком 15-70 років у ІІІ кв. 2019 року зросла до 16,91 млн. осіб та населення працездатного віку до 16,21 млн. осіб (рівень зайнятості склав 59,3% до населення відповідної вікової групи та 69,0% відповідно)”, — пише Милованов.

Зазначається, що кількість безробітного населення як у віці 15-70 років, так і у працездатному віці зменшилася і сформувалася майже на однаковому рівні (1 329 тис. осіб та 1 328 тис. осіб відповідно).

У той же час, рівень безробіття населення у віці 15-70 років зменшився до 7,3% (порівняно з 8,0% у ІІІ кв. 2018 року), у працездатному віці — до 7,6%.

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Милованов стверджує, що зростання зайнятості та зниження безробіття спричинене насамперед продовженням високої економічної активності.

“На обсяги пропозиції робочої сили на ринку праці впливало подальше збільшення обсягів необхідного для виходу на пенсію страхового стажу, а також висока динаміка зростання рівня оплати праці (реальна заробітна плата у ІІІ кв. 2019 року зросла на 9,0% р/р, продуктивність праці у ІІІ кв. 2019 року зросла на 2,5% р/р)”, — зазначив міністр.

Як раніше повідомляв УНН, кількість безробітного населення в Україні в ІІІ кварталі 2019 року становила 1,3 млн осіб, що на 100 тис. менше у порівнянні з попереднім кварталом.

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