Безробітних в Україні поменшало
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Кількість безробітного населення в Україні в ІІІ кварталі 2019 року становила 1,3 млн осіб, що на 100 тис. менше у порівнянні з попереднім кварталом. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Так, за результатами обстеження робочої сили кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше у ІІІ кварталі цього року становила 17,0 млн осіб, а у віці 15–70 років – 16,9 млн осіб. Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років складала по 1,3 млн осіб.
У ІIІ кварталі цього року рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 52,7%, а серед населення віком 15–70 років – 59,3%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становив 7,2%, а серед осіб віком 15–70 років – 7,3%.
Відзначимо, дані наведено без урахування першої та другої зони радіаційного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Додамо, у IІ кварталі рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 52,2%, а серед населення віком 15–70 років – 58,6%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становив 7,7%, а серед осіб віком 15–70 років – 7,8%.
Нагадаємо, безробіття в ЄС знизилося до рекордного рівня.