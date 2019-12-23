Безробітних в Україні поменшало

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Кількість безробітного населення в Україні в ІІІ кварталі 2019 року становила 1,3 млн осіб, що на 100 тис. менше у порівнянні з попереднім кварталом. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.