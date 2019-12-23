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Безработных в Украине стало меньше

Безработных в Украине стало меньше

Киев  •  УНН

 • 15653 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Количество безработного населения в Украине в третьем квартале 2019 года составило 1,3 млн человек, что на 100 тыс. меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

Так, по результатам обследования рабочей силы количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в III квартале этого года составила 17,0 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 16,9 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляла по 1,3 млн человек.

В III квартале этого года уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 52,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 59,3%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составлял 7,2%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 7,3%.

Отметим, данные приведены без учета первой и второй зоны радиационного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Добавим, в II квартале уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 52,2%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 58,6%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составлял 7,7%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 7,8%.

Напомним, безработица в ЕС снизилось до рекордного уровня.

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