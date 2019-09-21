Безробіття в ЄС знизилося до рекордного рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Зайнятість населення у країнах ЄС перевищила показник перед світовою кризою 2008 року. Про це йдеться у звіті Єврокомісії, повідомляє УНН.
"Цей свіжий щоквартальний звіт демонструє рекордно високу зайнятість: 241,4 млн людей мають роботу в країнах ЄС та 160 млн у межах єврозони", - йдеться у звіті.
Зазначається, що зайнятість зростає впродовж 25 кварталів поспіль в ЄС та вже перевищила показник перед світовою кризою 2008 року.
Втім, у деяких країнах-членах ЄС зайнятість населення знизилася. Зокрема, найбільше в Хорватії (-1,6%), Латвії (-1,1%) та Польщі (0,4%).
У свою чергу, рівень зайнятості населення підвищився на Кіпрі (3,1%), Мальті (2,6%) та у Словенії (2,1%).
Найвищий рівень зайнятості зафіксовано у Швеції (83%), найнижчий у Греції (60,6%).
Нагадаємо, рівень безробіття українців знизився на 0,7%, а рівень зайнятості зріс на 1,2%.