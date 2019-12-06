Милованов рассказал, как получить дешевый кредит для бизнеса

"Для того, чтобы получить кредит для развития бизнеса, нужно будет показать, что есть бизнес-план и его подлинность. Я думаю, что люди должны иметь возможность развивать свой бизнес. 1,5 млн - это не такие большие деньги, чтобы этим начал злоупотреблять существующий большой или средний бизнес, хотя попытки, возможно, будут, для этого есть определенный мониторинг, но это возможность для человека, который хочет что-то попробовать. Действительно попробовать, и 5, 7 и 9% - это такие проценты, при которых можно рискнуть, потому что за 20% вы сегодня не рискнете", - отметил Милованов.

По словам министра, человек будет брать деньги под конкретные вещи, чтобы правительство могло контролировать кредиты.

"Например, если вы хотите открыть кофейню, то деньги не будут выдаваться вам на счет, а вы напишете: я хочу купить это, заплатить за это, и банк будет следить за тем, чтобы вы использовали деньги так, как заявили" - сказал Милованов.

Министр уточнил, что за выданными деньгами будет следить банк и определенные агентства, которые сейчас создаются.

"Будут четкие конкретные условия, которые нужно выполнить. Будет четко прописано, как должен выглядеть типичный бизнес-план, что человек должен купить, если он хочет этот бизнес-план внедрить", - отметил Милованов.

По его словам, скоро появится сайт со всей подробной информацией о получении кредитов.

"Будет веб-сайт, который скоро анонсируют, на нем будут все банки, куда можно обращаться по такому кредиту. Точно будут государственные банки, потому что у них много отделений, и они имеют определенную инфраструктуру и надежность, но все остальные банки, которые хотят присоединиться к этой программе, будут также анонсированы на этом сайте", - подытожил министр.

Напомним, по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского в правительстве работают над созданием программы дешевых кредитов для открытия бизнеса.



