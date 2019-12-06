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Милованов розповів, як отримати дешевий кредит для бізнесу

Милованов розповів, як отримати дешевий кредит для бізнесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Для того, щоб отримати кредит для розвитку бізнесу, українцям треба показати бізнес-план. Про це заявив в ефірі програми "Сніданок з 1+1" міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в Україні Тимофій Милованов, передає УНН.

"Для того, щоб отримати кредит для розвитку бізнесу, потрібно буде показати, що є бізнес-план і його справжність. Я думаю, що люди повинні мати можливість розвивати свій бізнес. 1,5 млн - це не такі великі гроші, щоб цим почав зловживати існуючий великий або середній бізнес, хоча спроби, можливо, будуть, для цього є певний моніторинг, але це можливість для людини, яка хоче щось спробувати. Дійсно спробувати, і 5, 7 і 9% - це такі відсотки, при яких можна ризикнути, тому що за 20% ви сьогодні не ризикнете", - зазначив Милованов.

За словами міністра, людина буде брати гроші під конкретні речі, щоб уряд міг контролювати кредити.

"Наприклад, якщо ви хочете відкрити кав'ярню, то гроші не будуть видаватися вам на рахунок, а ви напишете: я хочу купити це, заплатити за це, і банк буде стежити за тим, щоб ви використовували гроші так, як заявили", - сказав Милованов.

Міністр уточнив, що за виданими грошима буде стежити банк і певні агентства, які зараз створюються.

"Будуть чіткі конкретні умови, які потрібно виконати. Буде чітко прописано, як повинен виглядати типовий бізнес-план, що людина повинна купити, якщо вона хоче цей бізнес-план впровадити", - зазначив Милованов.

За його словами, скоро з’явиться веб-сайт з усією детальною інформацією щодо отримання кредитів.

"Буде веб-сайт, який скоро анонсують, на ньому будуть всі банки, куди можна звертатися за таким кредитом. Точно будуть державні банки, тому що у них багато відділень, і вони мають певну інфраструктуру і надійність, але всі інші банки, які хочуть приєднатися до цієї програми, будуть також анонсовані на цьому сайті", - підсумував міністр.

Нагадаємо, за ініціативою Президента України Володимира Зеленського в уряді працюють над створенням програми дешевих кредитів для відкриття бізнесу.

Українські Національні Новини

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