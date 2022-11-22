Military-tech по-украински: как FAVBET Tech и другие IT-бизнесы работают на победу

CEO FAVBET Tech Артем Скрипник рассказывает о том, как украинские айтишники «находят» себя в военных технологиях и оценивает перспективы национального military-tech.

Потенциал развития отрасли – огромный. Сейчас мы наблюдаем зарождение рынка

IT-решения имеют критическое значение на поле боя – и мы все были свидетелями того, насколько сильно наши военные зависят от технологий для успешного выполнения боевых задач.

Сегодня мы видим мобилизацию по всем направлениям деятельности. Например, Минцифры основало IT-армию, которая атакует вражескую инфраструктуру, а с первых месяцев войны и по сей день еще и занимается отслеживанием перемещений вражеских сил.

Много усилий сосредоточено на разработке решений в области больших данных, что важно для разведки, а также на кибербезопасности.

Украина – глубоко цифровизированное государство, поэтому надежная защита IT-инфраструктуры, энергосистем и баз данных не менее востребована, чем средства ПВО. Растет количество проектов в области искусственного интеллекта, робототехники, разработки дронов. Последних можно считать локомотивом отрасли – именно разработка и производство беспилотников различных модификаций сейчас больше всего «на слуху».

FAVBET Tech делает решения для ВСУ с первых дней войны

Несмотря на «мирную» специализацию нашего бизнеса, работу над военными проектами мы начали еще в феврале. Всего было несколько инициатив. В частности, разработчики FAVBET Tech создали мобильное приложение для одной из воинских частей, где служил наш сотрудник. Его цель – упростить работу артиллеристов путем автоматизации определенных рутинных процессов, необходимых для ведения точного огня по позициям врага. Его мы передали подразделению еще в марте и получили очень положительный фидбек.

Учитывая, что в FAVBET Tech еще до начала войны работал сильный штат специалистов по кибербезопасности, именно она стала одним из ведущих направлений нашей милитарной деятельности. Мы участвовали в DDoS-атаках, во взломе важных ресурсов врага. В первые дни полномасштабной войны помогали нашим военным находить и идентифицировать оккупантов благодаря перехвату их звонков через украинские мобильные вышки.

Конечно, была потребность во взломах не только от нашей команды, а всей ІТ-армии. Украинские специалисты участвовали во взломе IT-систем россии, в результате чего мы получили большое количество баз данных и объем информации о российских гражданах. Это, например, были взломы серверов службы доставки еды, государственных услуг и тому подобное. Мы помогали нашей армии, передавали важные данные, грабя врага. С помощью взломанных данных также могли находить и идентифицировать россиян.

Что касается будущих military-tech разработок, то мы в постоянной коммуникации с различными подразделениями и стараемся закрывать все потребности, где может быть полезен наш опыт. Так же, как и большинство других украинских бизнесов, мы всегда открыты к запросам ВСУ.

В целом, можно констатировать, что украинские ІТ-компании имеют достаточную экспертизу, чтобы быть полезными и эффективными в military-tech направлении. Однако, как и всем во время войны, нужно адаптироваться к новым реалиям и быстро менять процессы разработки программного обеспечения, чтобы быть более ориентированными на обеспечение военных нужд.

У нас есть большая экспертность на рынке по определенным направлениям. Украинские IT-компании очень сильны в направлении кибербезопасности, у нас много талантливых и, я бы сказал, всемирно известных специалистов и IT-команд, которые занимаются этим. Поэтому именно это направление я бы назвал наиболее реалистичным для компаний, желающих быть полезными на IT-фронте.