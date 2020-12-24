Милевский пополнил ряды аутсайдера УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Новым игроком ФК "Минай" стал известный украинский футболист Артем Милевский. Об этом утверждает пресс-центр клуба, передает УНН.
О деталях контракта информация не разглашается.
"Очень приятно вернуться в Украину, в УПЛ. "Минай" - очень хорошая команда и я благодарю за такую возможность клуба. Я пересмотрел последние матчи "Миная", пообщался с Василием Кобиным. Мне здесь нравится и рассчитываю принести пользу команде", - рассказал Милевский.
Воспитанник киевского "Динамо" в свое время поиграл на очень высоком уровне - четырехкратный чемпион и обладатель Кубка и Суперкубка Украины, чемпион Беларуси, обладатель Кубка и Суперкубка Беларуси в составе "Динамо" (Брест), участник Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (Лиги Европы), участник чемпионата мира и Европы в составе национальной сборной Украины, серебряный призер молодежного чемпионата Европы.
В свое время Милевский также поиграл в чемпионате Турции, Румынии, Хорватии, России и Венгрии.
Последний клуб Артема - Брестское "Динамо", которое он оставил после окончания этого сезона в этой стране.
Стоит отметить, что форвард в чемпионате Украины не играл с 2013-го года.
Добавим, "Минай" сейчас занимает 11 место с 10 очками в 12-ти турах.