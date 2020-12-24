Мілевський поповнив ряди аутсайдера УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Новим гравцем ФК "Минай" став відомий український футболіст Артем Мілевський. Про це стверджує пресцентр клубу, передає УНН.
Про деталі контракту інформація не розголошується.
"Дуже приємно повернутися в Україну, в УПЛ. "Минай" - дуже хороша команда і я дякую за таку можливість клубу. Я передивився останні матчі "Минаю", поспілкувався з Василем Кобіним. Мені тут подобається і розраховую принести користь команді", - розповів Мілевський.
Вихованець київського "Динамо" свого часу пограв на дуже високому рівні - чотириразовий чемпіон та володар Кубку та Суперкубку України, чемпіон Білорусі, володар Кубка та Суперкубка Білорусі у складі "Динамо" (Брест), учасник Ліги чемпіонів та Кубку УЄФА (Ліги Європи), учасник чемпіонату світу та Європи у складі національної збірної України, срібний призер молодіжного чемпіонату Європи.
Свого часу Мілевський також пограв в чемпіонаті Туреччини, Румунії, Хорватії, Росії та Угорщини.
Останній клуб Артема – брестське "Динамо", яке він залишив після закінчення цього сезону в цій країні.
Варто відзначити, що форвард в чемпіонаті України не грав з 2013-го року.
Додамо, "Минай" наразі займає 11 місце із 10 очками в 12-ти турах.