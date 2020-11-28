Мілевський забив переможний м'яч у останньому матчі за "Динамо-Брест"

При рахунку 1:1 на 67-ій хвилині переможним голом відзначився український форвард Артем Мілевський. Крапку у грі поставив Биков – 3:1.

Після завершення матчу гравець господарів Артем Мілевський заявив, що зіграв останній матч у складі брестського клубу.

Додамо, це був шостий гол футболіста у сезоні, що завершується. Також на його рахунку 5 результативних пасів у 36 зустрічах сезону 2020 року.

Як повідомлялося раніше в УНН, двоє українців відзначилися голами у переможній грі за “Динамо-Брест”.