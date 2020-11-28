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Милевский забил победный мяч в последнем матче за "Динамо-Брест"

Милевский забил победный мяч в последнем матче за "Динамо-Брест"

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. В рамках заключительного 30-го тура чемпионата Беларуси по футболу "Динамо-Брест" дома обыграл "Неман", сообщает УНН.

При счете 1:1 на 67-ой минуте победным голом отметился украинский форвард Артем Милевский. Точку в игре поставил Быков - 3:1.

После завершения матча игрок хозяев Артем Милевский заявил, что сыграл последний матч в составе брестского клуба.

Добавим, это был шестой гол футболиста в завершающемся сезоне. Также на его счету 5 результативных пасов в 36 встречах сезона 2020 года.

Как сообщалось ранее в УНН, двое украинцев отличились голами в победной игре за "Динамо-Брест".

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