Милевский забил победный мяч в последнем матче за "Динамо-Брест"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В рамках заключительного 30-го тура чемпионата Беларуси по футболу "Динамо-Брест" дома обыграл "Неман", сообщает УНН.
При счете 1:1 на 67-ой минуте победным голом отметился украинский форвард Артем Милевский. Точку в игре поставил Быков - 3:1.
После завершения матча игрок хозяев Артем Милевский заявил, что сыграл последний матч в составе брестского клуба.
Добавим, это был шестой гол футболиста в завершающемся сезоне. Также на его счету 5 результативных пасов в 36 встречах сезона 2020 года.
Как сообщалось ранее в УНН, двое украинцев отличились голами в победной игре за "Динамо-Брест".