Двоє українців відзначилися голами у переможній грі за “Динамо-Брест”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Матч 29-го туру Вищої Ліги “Городея” — “Динамо-Брест” закінчився розгромною перемогою гостьової команди, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
З боку “Динамо-Брест” ворота суперника вразили Михайло Гордійчук, Денис Лаптєв та двоє українців Артем Мілевський та Олександр Нойок. Загальний рахунок 4:1.
Відзначимо, що усього в нинішньому сезоні Мілевський взяв участь в 34 матчах, в яких відзначився п’ятьма голами і віддав п’ять результативних передач.
Крім того, додамо, “Динамо-Брест” набрав 51 бал і вийшов на 5-ту сходинку.