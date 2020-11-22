Двое украинцев отличились голами в победной игре за "Динамо-Брест"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Матч 29-го тура Высшей Лиги “Городея” — “Динамо-Брест” закончился разгромной победой гостевой команды, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Со стороны “Динамо-Брест” ворота соперника поразили Михаил Гордейчук, Денис Лаптев и двое украинцев Артем Милевский и Александр Нойок. Общий счет 4:1.
Отметим, что всего в нынешнем сезоне Милевский принял участие в 34 матчах, в которых отметился пятью голами и отдал пять результативных передач.
Кроме того, добавим, “Динамо-Брест” набрал 51 балл и вышел на 5-е место.