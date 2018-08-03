"Милан" обменялся с "Ювентусом" футболистами Бонуччи и Игуаином

31-летний Бонуччи после семилетних выступлений за “Ювентус” вернулся в “бьянконерри”. В обмен на защитника к “россонери” последовал его коллега по амплуа 24-летний итальянец Маттиа Кальдару. Кальдару будет выступать за “Милан” до 2023 года.

Зато пресс-служба “Ювентуса” сообщила, что “Милан” заплатит за аренду Игуаина 18 млн. евро. После окончания срока действия аренды у “Милана” будет возможность выкупить Игуаина за 36 млн. евро.

Заметим, что Бонуччи за время выступлений в составе “старой синьоры” шесть раз становился чемпионом Италии. Игуаин за два сезона в футболке “Ювентуса” дважды становился чемпионом страны.