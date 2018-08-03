"Мілан" обмінявся з "Ювентусом" футболістами Бонуччі та Ігуаїном
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Гранди італійського футболу “Ювентус” та “Мілан” провернули гучний обмін за участі аргентинського форварда Гонсало Ігуаїна, захисників Леонардо Бонуччі та Маттіа Кальдару, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
31-річний Бонуччі після семирічних виступів за “Ювентус” повернувся до “бьянконеррі”. В обмін на оборонця до “россонері” послідкував його колега по амплуа 24-річний італієць Маттіа Кальдару. Кальдару виступатиме за “Мілан” до 2023 року.
Натомість прес-служба “Ювентуса” повідомила, що “Мілан” заплатить за оренду Ігуаїна 18 млн. євро. Після закінчення терміну дії оренди у “Мілана” буде можливість викупити Ігуаїна за 36 млн. євро.
Зауважимо, що Бонуччі за час виступів у складі “старої синьйори” шість разів ставав чемпіоном Італії. Ігуаїн за два сезони у футболці “Ювентуса” двічі ставав чемпіоном країни.