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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Микропечать, тактильные элементы, защитная лента: в КНИИСЭ напомнили о защитных элементах денежных купюр с помощью которых можно отличить фальшивые банкноты

Киев  •  УНН

31 июля 2024, 11:07  •  25999 просмотра

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По данным НБУ, количество подделок выросло на 62% по сравнению с прошлым годом. Эксперты КНИИСЭ рассказали об основных признаках, по которым можно отличить настоящие банкноты от фальшивых.

В Украине в последнее время стало больше поддельных денег. Так, по информации Нацбанка Украины, по итогам первого полугодия 2024 года на миллион штук настоящих банкнот приходилось 3,4 подделки. По сравнению с прошлым годом прирост подделок составил 62%. Банкноты какого номинала мошенники чаще всего подделывают, увеличилось ли количество исследований фальшивых денег, и по каким признакам человек может самостоятельно распознать поддельную или настоящую купюру он держит в руках рассказали специалисты-документоведы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в эксклюзивном комментарии УНН.

По словам экспертов, хотя проблема подделок является актуальной и постоянной, в последнее время не было зафиксировано значительного роста количества подделок, которые попадают на экспертизу.

Злоумышленники пытаются подделать именно купюры большего номинала. Был период, когда массово попадали на исследование фальшивые купюры номиналом 200 гривен образца 2007 года и номиналом 500 гривен образца 2006 года, но сейчас тенденция стала. Подобная ситуация в свое время была в странах ЕС, когда тамошний рынок массово заполонили фальшивые купюры 500 евро и ситуация была настолько сложной, что их вывели из обращения. Что касается судебной экспертизы, мы в подавляющем большинстве случаев имеем дело с банкнотами, которые исследуются по фактам совершения уголовных правонарушений. В то же время у нас тесно налажена коммуникация со всеми правоохранительными органами и экспертами Национального банка для обмена опытом и взаимной поддержки. Как специалисты в сфере исследования документов, мы имеем все возможности для оперативного проведения детального анализа, выявления специфических тенденций или новых способов подделок

- отмечают эксперты-документоведы.

Специалисты КНИИСЭ подчеркивают, что без специального оборудования пользователям довольно сложно отличить фальшивые деньги от настоящих. Несмотря на это, существуют несколько основных характеристик на которые следует обращать внимание, а именно:

  • Водяные знаки (проверьте, есть ли водяной знак на купюре, держа ее против света. Этот знак должен быть четким и однородным); 
  • Защитная лента (на многих банкнотах есть специальная лента, которая встроена в бумагу. Она должна быть хорошо видимой под разными углами);
  • Микропечать (внимательно рассмотрите мелкие надписи и элементы на банкноте. Поддельные купюры часто имеют размытую или нечеткую микропечать);
  • Тактильные элементы (на настоящих банкнотах есть рельефные элементы, которые можно почувствовать на ощупь. Обычно это буквы или цифры);
  • Цветовые переходы (некоторые элементы на купюре могут менять цвет при изменении угла обзора. Это может быть, например, число номинала).

Готівки в обігу з початку року побільшало на 36,5 млрд гривень - НБУ 17 июля 2024, 15:29 • 30644 просмотра

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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