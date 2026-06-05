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Микроавтобус с 14 учениками лицея перевернулся в кювет в Харьковской области, трое детей в больнице

Киев • УНН

 • 904 просмотра

На трассе Мерефа - Лозовая перевернулся микроавтобус с 14 учениками и учителями. Трое детей и двое взрослых госпитализированы с травмами.

Микроавтобус с 14 учениками лицея перевернулся в кювет в Харьковской области, трое детей в больнице

В ДТП в Харьковской области попал микроавтобус с 14 учениками лицея и учителями, среди травмированных трое детей, сообщили в Харьковской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным, утром 5 июня на автодороге Р-58 "Мерефа — Златополь — Лозовая" произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen LT.

Водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал на обочину, после чего автомобиль перевернулся в кювет.

В салоне находились 14 детей — ученики 5 и 9 классов одного из лицеев, а также двое учителей, сопровождавших группу во время экскурсии. В результате ДТП травмированы трое детей и двое взрослых

- сообщили в прокуратуре.

Пострадавшие с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения.

Начато досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали несовершеннолетние. Досудебное расследование осуществляется по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Харьковская область
Генеральный прокурор Украины