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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Калибр (семейство ракет)

Николаевскую область ночью враг атаковал "шахедами", два сбиты, но есть и удары - ОВА

Киев • УНН

 • 124018 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Российские войска в ночь на 27 октября атаковали Николаевскую область ударными дронами типа Shahed, два из них были уничтожены, но за пределами города Вознесенск зафиксированы и дроновые удары, сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Николаевскую область ночью враг атаковал "шахедами", два сбиты, но есть и удары - ОВА

Цитата

"Ночью, с 26 на 27 октября, Николаевская область подверглась вражеской атаке БпЛА типа "Shahed 131/136". Два из них были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", - написал Ким в Telegram.

При этом, по его словам, ночью, 27 октября, "за пределами города Вознесенск зафиксированы удары вражескими БпЛА типа "Shahed 131/136". "В результате попадания произошел пожар, который был локализован в 06:00. Без пострадавших", - отметил глава ОВА.

Напомним

25 октября оккупанты из артиллерии атаковали Николаевскую область.

Украинские Национальные Новости

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