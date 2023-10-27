Николаевскую область ночью враг атаковал "шахедами", два сбиты, но есть и удары - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Российские войска в ночь на 27 октября атаковали Николаевскую область ударными дронами типа Shahed, два из них были уничтожены, но за пределами города Вознесенск зафиксированы и дроновые удары, сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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"Ночью, с 26 на 27 октября, Николаевская область подверглась вражеской атаке БпЛА типа "Shahed 131/136". Два из них были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", - написал Ким в Telegram.
При этом, по его словам, ночью, 27 октября, "за пределами города Вознесенск зафиксированы удары вражескими БпЛА типа "Shahed 131/136". "В результате попадания произошел пожар, который был локализован в 06:00. Без пострадавших", - отметил глава ОВА.
Напомним
25 октября оккупанты из артиллерии атаковали Николаевскую область.