Миколаївщину вночі ворог атакував "шахедами", два збито, але є й удари - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 27 жовтня атакували Миколаївську область ударними дронами типу Shahed, два з них було знищено, але за межами міста Вознесенськ зафіксовано й дронові удари, повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Вночі, з 26 на 27 жовтня, Миколаївщина зазнала ворожої атаки БпЛА типу "Shahed 131/136". Два з них було знищено силами та засобами протиповітряної оборони", - написав Кім у Telegram.
При цьому, з його слів, уночі, 27 жовтня, "за межами міста Вознесенськ зафіксовано удари ворожими БпЛА типу "Shahed 131/136". "Внаслідок влучання відбулось пожежа, яка була локалізована о 06:00. Без постраждалих", - зазначив голова ОВА.
Нагадаємо
25 жовтня окупанти з артилерії атакували Миколаївщину.