Николаевщина: враг атаковал Очаковскую громаду из артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. За минувшие сутки оккупанты обстреляли из артиллерии Очаковскую громаду Николаевской области, сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Детали
Вчера вечером под артобстрелом оказалась Очаковская громада. Также обстрелам подвергся город Очаков. Предварительно известно, что пострадавших нет. Информацию о повреждениях еще не поступала.
В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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