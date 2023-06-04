Николаевщина: враг атаковал Очаковскую громаду из артиллерии

Детали

Вчера вечером под артобстрелом оказалась Очаковская громада. Также обстрелам подвергся город Очаков. Предварительно известно, что пострадавших нет. Информацию о повреждениях еще не поступала.

В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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