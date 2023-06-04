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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Нічна атака ворога на Україну: знищено 4 крилаті ракети та 3 ударні дрони

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Окупанти продовжують нічні атаки по території України безпілотниками та крилатими ракетами по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Сьогодні вночі ППО знищила 7 ворожих цілей, повідомляє Командування Повітряних СИЛ ЗСУ, пише УНН.

Нічна атака ворога на Україну: знищено 4 крилаті ракети та 3 ударні дрони

Деталі 

Близько першої години ночі та до четвертої години ранку противник застосував п’ять іранських ударних БпЛА «Shahed-136/131» з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 – випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію. 

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони. 

Нагадаємо 

Вночі повідомлялось про роботу ППО на Київщині. Також було чутно вибухи на Кіровоградщині. 

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