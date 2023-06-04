Ночная атака врага на Украину: уничтожено 4 крылатые ракеты и 3 ударных дрона
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Оккупанты продолжают ночные атаки по территории Украины беспилотниками и крылатыми ракетами по военным объектам и объектам критической инфраструктуры. Сегодня ночью ПВО уничтожила 7 вражеских целей, сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, пишет УНН.
Детали
Около часа ночи и до четырех часов утра противник применил пять иранских ударных БпЛА «Shahed-136/131» из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 – выпущенные с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия.
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожено четыре крылатые ракеты и три ударных дрона.
Напомним
Ночью сообщалось о работе ПВО в Киевской области. Также было слышно взрывы на Кировоградщине.