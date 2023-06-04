Ночная атака врага на Украину: уничтожено 4 крылатые ракеты и 3 ударных дрона

Детали

Около часа ночи и до четырех часов утра противник применил пять иранских ударных БпЛА «Shahed-136/131» из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 – выпущенные с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожено четыре крылатые ракеты и три ударных дрона.

Напомним

Ночью сообщалось о работе ПВО в Киевской области. Также было слышно взрывы на Кировоградщине.