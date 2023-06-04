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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Миколаївщина: ворог атакував Очаківську громаду з артилерії

Київ • УНН

 • 300351 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. За минулу добу окупанти обстріляли з артилерії Очаківську громаду Миколаївської області, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Миколаївщина: ворог атакував Очаківську громаду з артилерії

Деталі 

Учора ввечері під артвогнем опинилась Очаківська громада. Також обстрілів зазнало місто Очаків. Попередньо відомо, що постраждалих немає. Інформацію про пошкодження ще не надходила. 

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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