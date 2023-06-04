Миколаївщина: ворог атакував Очаківську громаду з артилерії

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Учора ввечері під артвогнем опинилась Очаківська громада. Також обстрілів зазнало місто Очаків. Попередньо відомо, що постраждалих немає. Інформацію про пошкодження ще не надходила.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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