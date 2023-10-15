Николаевщина: Оккупанты трижды ударили из артиллерии по Куцурубской громаде
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В течение субботы россияне трижды били из артиллерии по Куцурубской общине Николаевщины. Об этом сообщает председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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“Вчера, 14 октября, в 08:25, 08:53 и 09:15 враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что обошлось без пострадавших.
В г. Николаев, Баштанском, Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
Российские оккупанты совершили обстрелы Очаковской и Куцурубской общины в течение п’пятницы и ночи субботы. В результате чего разрушениям подверглись жилые дома и ЛЭП.