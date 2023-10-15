Миколаївщина: Окупанти тричі вдарили з артилерії по Куцурубській громаді
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Протягом суботи росіяни тричі били за артилерії по Куцурубській громаді Миколаївщини. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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“Вчора, 14 жовтня, о 08:25, 08:53 та 09:15 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обійшлось без постраждалих.
У м. Миколаїв, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
Російські окупанти здійснили обстріли Очаківської та Куцурубської громади протягом п’ятниці та ночі суботи. Унаслідок чого руйнувань зазнали житлові будинки та ЛЕП.