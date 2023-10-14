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Росіяни обстріляли дві громади Миколаївщини: є руйнування

Росіяни обстріляли дві громади Миколаївщини: є руйнування

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Російські окупанти здійснили обстріли Очаківської та Куцурубської громади протягом п’ятниці та ночі суботи. Унаслідок чого руйнувань зазнали житлові будинки та ЛЕП. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Деталі 

У п’ятницю, 13 жовтня, об 11:38 та 11:50, а також у суботу, 14 жовтня, о 02:55 ворожих мінометних та артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади та його акваторія.

Увечері, 13 жовтня, о 18:35 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та лінія електропостачання. 

Зазначається, що жертв серед населення немає. 

У м. Миколаїв, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо

Російські війська минулої доби завдали ракетний удар за межами Миколаєва, обстрілюють Очаків з артилерії. Уночі уламки ворожої ракети пошкодили будинки в одній з громад Миколаївської області.

Українські Національні Новини

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