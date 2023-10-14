Росіяни обстріляли дві громади Миколаївщини: є руйнування

Деталі

У п’ятницю, 13 жовтня, об 11:38 та 11:50, а також у суботу, 14 жовтня, о 02:55 ворожих мінометних та артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади та його акваторія.

Увечері, 13 жовтня, о 18:35 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та лінія електропостачання.

Зазначається, що жертв серед населення немає.

У м. Миколаїв, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо

Російські війська минулої доби завдали ракетний удар за межами Миколаєва, обстрілюють Очаків з артилерії. Уночі уламки ворожої ракети пошкодили будинки в одній з громад Миколаївської області.