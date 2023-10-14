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Россияне обстреляли две общины Николаевщины: есть разрушения

Россияне обстреляли две общины Николаевщины: есть разрушения

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Российские оккупанты совершили обстрелы Очаковской и Куцурубской общины в течение пятницы и ночи субботы. В результате чего разрушениям подверглись жилые дома и ЛЭП. Об этом сообщает председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали 

В пятницу, 13 октября, в 11:38 и 11:50, а также в субботу, 14 октября, в 02:55 вражеским минометным и артиллерийским обстрелам подвергся г. Очаков Очаковской громады и его акватория.

Вечером, 13 октября, в 18:35 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской громады. В результате обстрела повреждены жилые дома и линия электроснабжения. 

Отмечается, что жертв среди населения нет. 

В г. Николаев, Баштанском, Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

Российские войска за прошедшие сутки нанесли ракетный удар за пределами Николаева, обстреливают Очаков из артиллерии. Ночью осколки вражеской ракеты повредили дома в одной из громад Николаевской области.

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