Россияне обстреляли две общины Николаевщины: есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Российские оккупанты совершили обстрелы Очаковской и Куцурубской общины в течение пятницы и ночи субботы. В результате чего разрушениям подверглись жилые дома и ЛЭП. Об этом сообщает председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Детали
В пятницу, 13 октября, в 11:38 и 11:50, а также в субботу, 14 октября, в 02:55 вражеским минометным и артиллерийским обстрелам подвергся г. Очаков Очаковской громады и его акватория.
Вечером, 13 октября, в 18:35 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской громады. В результате обстрела повреждены жилые дома и линия электроснабжения.
Отмечается, что жертв среди населения нет.
В г. Николаев, Баштанском, Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
Российские войска за прошедшие сутки нанесли ракетный удар за пределами Николаева, обстреливают Очаков из артиллерии. Ночью осколки вражеской ракеты повредили дома в одной из громад Николаевской области.