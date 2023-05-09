Николаевская область: оккупанты снова обстреляли Очаковскую громаду из артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Российские оккупанты вчера, 8 мая, осуществили артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады. В Николаеве и трех районах области ночь прошла спокойно, информирует УНН со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.
Детали
Сообщается, что вчера около 16:12 враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады, пострадавших нет. В Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно, отметил глава ОВА.
Напомним
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 9 мая было уничтожено 23 крылатые ракеты.