Николаевская область: оккупанты снова обстреляли Очаковскую громаду из артиллерии

Детали

Сообщается, что вчера около 16:12 враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады, пострадавших нет. В Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно, отметил глава ОВА.

Напомним

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 9 мая было уничтожено 23 крылатые ракеты.