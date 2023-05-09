Миколаївщина: окупанти знову обстріляли Очаківську громаду з артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Російські окупанти вчора, 8 травня, здійснили артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. У Миколаєві та трьох районах області ніч пройшла спокійно, інформує УНН з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.
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Повідомляється, що вчора близько 16:12 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади, постраждалих немає. У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, зазначив голова ОВА.
Нагадаємо
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 9 травня було знищено 23 крилаті ракети.