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Николаевец переделывал оружие и продавал его

Киев • УНН

 • 13124 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сотрудниками Службы безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обороту оружия блокировали в Николаеве незаконный сбыт средств поражения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Николаевец переделывал оружие и продавал его

"Оперативники спецслужбы установили, что местный житель в собственном доме приводил оружие в боевой состояния для последующей перепродажи. Реализацию оружия злоумышленник осуществлял через представителей полукриминальных кругов. Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов незаконного сбыта дельцом средств поражения", - говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан на одной из улиц областного центра при попытке сбыта двух пистолетов.

Сотрудники СБ Украины изъяли, у задержанного и в других фигурантов дела, пять пистолетов и нарезной карабин российского производства с оптическим прицелом и двумя магазинами. Также сотрудниками ведомства было выявлено большое количество патронов различного калибра и оборудование для изготовления патронов и переработки оружия. Злоумышленник и фигуранты дела держали оружие по месту жительства.

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"Изъятые средства поражения и другие предметы направлены на экспертизу. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику сообщено о подозрении преступления по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, введение военного положения на части территории Украины не предусматривает изъятия зарегистрированного оружия у населения.

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