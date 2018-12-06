Миколаївець переробляв зброю та продавав її

"Оперативники спецслужби встановили, що місцевий житель у власному помешканні доводив зброю до бойового стану для подальшого перепродажу. Реалізацію зброї зловмисник здійснював через представників напівкримінальних кіл. Співробітники СБУ задокументували декілька фактів незаконного збуту ділком засобів ураження", - йдеться у повідомленні.



Зловмисника було затримано на одній з вулиць обласного центра під час спроби збуту двох пістолетів.



Співробітники СБ України вилучили, у затриманого та у інших фігурантів справи, п’ять пістолетів та нарізний карабін російського виробництва з оптичним прицілом і двома магазинами. Також співробітниками відомства було виявлено велику кількість набоїв різного калібру та обладнання для виготовлення набоїв і переробки зброї. Зловмисник та фігуранти справи тримали зброю за місцем проживання.



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"Вилучені засоби ураження та інші предмети направлено на експертизу. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності", - сказано у повідомленні.



Зловмиснику повідомлено про підозру злочину за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.



Нагадаємо, введення воєнного стану на частині території України не передбачає вилучення зареєстрованої зброї у населення.