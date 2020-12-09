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Микитась призвал Зеленского вмешаться в его дело

Микитась призвал Зеленского вмешаться в его дело

Киев  •  УНН

 • 10433 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Экс-нардеп и руководитель “Укрбуда” Максим Микитась обратился в Facebook к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в его ситуацию. Он заявил о спланированной против него спецоперации с похищением людей и вымогательством денег, пишет УНН.

“Срочно! Наверху решили, что я должен немедленно замолчать! Идет спецоперация! Владимир Зеленский, вмешайтесь, пожалуйста! Операцию курируют из соседнего от вас кабинета! Меня предупредили люди из МВД, не желающие участвовать в этом подлоге и исполнять преступную задачу!”, — написал Микитась.

Бывший нардеп описал происходившее, по его словам, в Киеве сегодня.

“В 12.43 от прохожего поступило сообщение о похищении человека по улице Княжий Затон, 4 на автомобиле Toyota Land Cruiser 200. В 14.20 автомобиль был задержан по улице Сивашской на территории ГБК. В салоне авто потерпевший Мирошниченко О.А. и четверо мужчин: водитель — Чернов Сергей Сергеевич 1980 г.р., Опанасенко Юрий Васильевич 1974 г.р., Газиев Али Халанович 1988 г.р., Вутсаев Алви Мовлиевич 1988 г.р. Со слов потерпевшего Мирошниченко О.А., он является юристом юридической компании „Кириченко“, которая оказывала юридическую поддержу Микитасю („Укрбуд“). От последнего основному юристу в процессе Габриеляну перечислены средства в сумме 725 тыс. долларов США. После выхода Микитася М. из СИЗО тот потребовал у Габриеляна 500 тыс. долларов США, так как он не выполнил обязательств. Сегодня потерпевшему позвонил неизвестный с просьбой встретиться на улице Княжий Затон возле „Новуса“, где неизвестные на его же автомобиле против воли увезли в неизвестном направлении и принудительно заставили написать расписку на 800 тыс. долларов США, отобрали два мобильных телефона, 6 тыс. грн и 600 долларов”, — пишет бизнесмен.

Он заявил, что находится сейчас “с тем самым юристом Артуром Габриеляном”.

“Он достойный человек! Он уверен, что стремительно осуществляется спецоперация: „Это подстава. Схема высшего пилотажа!“ Господин президент, мы готовы сейчас вместе с ним подъехать к вашему офису! Вы гарант соблюдения закона, прав и свобод в этой стране. Вмешайтесь, пожалуйста! Это уже террор!” — убежден Микитась.

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей воинской части в Киеве. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине города. Следствие считает, что сумма ущерба, нанесенного государству в результате этого, составляет 81,6 млн грн.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.

Экс-нардеп находился в СИЗО — 27 ноября этого года срок его содержания продлили до 24 декабря. 2 декабря НАБУ проинформировало, что Микитась возместил государству 50 млн грн ущерба, он вышел на свободу.

Микитась заявил, что нынешний замглавы Офиса президента Олег Татаров — автор схем, по которым “увели” “Укрбуд”. Он добавил, что Татаров также играл особую роль в цепочке по дезинформации первых лиц государства по ситуации с “Укрбудом”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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