Микитась закликав Зеленського втрутитися у його справу

“Терміново! Нагорі вирішили, що я повинен негайно замовкнути! Йде спецоперація! Володимирр Зеленський, втрутьтеся, будь ласка! Операцію курирують з сусіднього від вас кабінету! Мене попередили люди з МВС, які не бажають брати участь в цій підробці і виконувати злочинні завдання!”, — написав Микитась.

Колишній нардеп описав те, що відбувалося, за його словами, в Києві сьогодні.

“В 12.43 від перехожого надійшло повідомлення про викрадення людини по вулиці Княжий Затон, 4 на автомобілі Toyota Land Cruiser 200. В 14.20 автомобіль був затриманий по вулиці Сиваській на території ГБК. У салоні авто потерпілий Мірошниченко О.А. і четверо чоловіків: водій — Чернов Сергій Сергійович 1980 р.н., Опанасенко Юрій Васильович 1974 р.н., Газієв Алі Халановіч 1988 р.н., Вутсаєв Алві Мовлієвіч 1988 р.н. За словами потерпілого Мірошниченко О.А., він є юристом юридичної компанії „Кириченко“, яка надавала юридичну підтримку Микитасю ( „Укрбуд“). Від останнього основного юристу в процесі Габріеляну перераховані кошти в сумі 725 тис. доларів США. Після виходу Микитася М. з СІЗО той зажадав у Габрієляна 500 тис. доларів США, так як він не виконав зобов’язань. Сьогодні потерпілому зателефонував невідомий з проханням зустрітися на вулиці Княжий Затон біля „Новуса“, де невідомі на його ж автомобілі проти волі відвезли в невідомому напрямку і примусово змусили написати розписку на 800 тис. доларів США, відібрали два мобільних телефони, 6 тис. грн і 600 доларів”, — пише бізнесмен.

Він заявив, що перебуває зараз “з тим самим юристом Артуром Габрієляном”.

"Він гідна людина! Він упевнений, що стрімко здійснюється спецоперація: “Це підстава. Схема вищого пілотажу! “Пане президенте, ми готові зараз разом з ним під’їхати до вашого офісу! Ви гарант дотримання закону, прав і свобод в цій країні. Втрутьтеся, будь ласка! Це вже терор!” — переконаний Микитась.

2 жовтня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України оголосили Микитасеві про підозру у справі про заволодіння нерухомістю в Києві, яка належала Нацгвардії. За версією слідства, Нацгвардія і компанія-забудовник уклали угоду про будівництво житлового комплексу на території колишньої військової частини в Києві. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак в 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, згідно з якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир в будинку на околиці міста. Слідство вважає, що сума збитків, завданих державі в результаті цього, становить 81,6 млн грн.

Микитасеві закидають ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (співучасть у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем). Всього у справі фігурують вісім осіб.

Екснардеп перебував у СІЗО — 27 листопада цього року термін його утримання продовжили до 24 грудня. 2 грудня НАБУ поінформувало, що Микитась відшкодував державі 50 млн грн збитку, він вийшов на свободу.

Микитась заявив, що нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров — автор схем, за якими “повели” “Укрбуд”. Він додав, що Татаров також відігравав особливу роль в ланцюжку по дезінформації перших осіб держави щодо ситуації з “Укрбудом”.