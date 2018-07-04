Михайлюк провел результативный дебют в Летней лиге НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Украинец Святослав Михайлюк, который был выбран на драфте “Лос-Анджелес Лейкерс” под 47 общим пиком, сыграл первый матч за новую команду. “Лейкерс” провели поединок Летней лиги НБА против “Сакраменто Кингз”, передает корреспондент УНН.
Счет во встрече открыл именно наш земляк. “Озерные” начали быстрый прорыв, который Михайлюк закончил дальним двухочковых броском. Следующее взятие кольца “Кингс” также состоялось при участии украинца, оформившего слэм-данк в быстром отрыве.
Во второй четверти Михайлюк порадовал болельщиков еще одним слэм-данком, а также три очковым попаданием — 54:48 в пользу “Лос-Анджелеса” после первой половины.
В конце встречи уроженец Черкасс отметился двумя дальними точными бросками, но его коллектив уступил 93:98.
Михайлюк за 23 минуты проведенные на паркете набрал 15 очков (третий показатель в команде) — 3/4 двухочковые, 3/6 трехочковые.
Добавим, что следующий матч Михайлюк и “Лейкерс” сыграют уже следующей ночью. Соперником станет “Майами Хит”.