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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 76024 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110515 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131550 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138540 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174732 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154932 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142269 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Михайлюк провел результативный дебют в Летней лиге НБА

Михайлюк провел результативный дебют в Летней лиге НБА

Киев  •  УНН

 • 12025 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Украинец Святослав Михайлюк, который был выбран на драфте “Лос-Анджелес Лейкерс” под 47 общим пиком, сыграл первый матч за новую команду. “Лейкерс” провели поединок Летней лиги НБА против “Сакраменто Кингз”, передает корреспондент УНН.

Счет во встрече открыл именно наш земляк. “Озерные” начали быстрый прорыв, который Михайлюк закончил дальним двухочковых броском. Следующее взятие кольца “Кингс” также состоялось при участии украинца, оформившего слэм-данк в быстром отрыве.

Во второй четверти Михайлюк порадовал болельщиков еще одним слэм-данком, а также три очковым попаданием — 54:48 в пользу “Лос-Анджелеса” после первой половины.

В конце встречи уроженец Черкасс отметился двумя дальними точными бросками, но его коллектив уступил 93:98.

Михайлюк за 23 минуты проведенные на паркете набрал 15 очков (третий показатель в команде) — 3/4 двухочковые, 3/6 трехочковые.

Добавим, что следующий матч Михайлюк и “Лейкерс” сыграют уже следующей ночью. Соперником станет “Майами Хит”.

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