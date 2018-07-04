Михайлюк провів результативний дебют у Літній лізі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Українець Святослав Михайлюк, який був обраний на драфті “Лос-Анджелес Лейкерс” під 47 загальним піком, відіграв перший матч за нову команду. “Лейкерс” провели поєдинок Літньої ліги НБА проти “Сакраменто Кінгс”, передає кореспондент УНН.
Рахунок у зустрічі відкрив саме наш земляк. “Озерні” розпочали швидкий прорив, який Михайлюк закінчив дальнім двоочковим кидком. Наступне взяття кільця “Кінгс” також відбулося за участі українця, який оформив слем-данк у швидкому відриві.
У другій чверті Михайлюк порадував уболівальників ще одним слем-данком, а також три очковим влучанням — 54:48 на користь “Лос-Анджелеса” після першої половини.
Наприкінці зустрічі уродженець Черкас відзначився двома дальніми точними кидками, але його колектив поступився 93:98.
Михайлюк за 23 хвилини проведені на паркеті набрав 15 очок (третій показник в команді) — 3/4 двоочкові, 3/6 триочкові.
Додамо, що наступний матч Михайлюк та “Лейкерс” зіграють вже наступної ночі. Суперником стане “Майамі Хіт”.