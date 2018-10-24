Михайлюк провел дебютную официальную игру в НБА

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 40745 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 112757 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120795 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 159935 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150002 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139166 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129679 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176097 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118210 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141740 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Михайлюк провел дебютную официальную игру в НБА

Михайлюк провел дебютную официальную игру в НБА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. “Лос-Анджелес Лейкерс” защитника/форварда сборной Украины Святослава Михайлюка дома провел встречу чемпионата НБА с “Сан-Антонио Сперс”, сообщает корреспондент УНН.

Уже по итогам половины стартовой четверти гости захватили инициативу на паркете — 7:24. За три минуты до конца первого промежутка на паркете появился и украинский баскетболист, успел потерять мяч и стать автором результативного паса на Кайла Кузьму.

Однако по 16:38 минут на паркете уроженец Черкасс не отличился очками (0/2 трехочковые), при 2 подборах и 3 ассистах в своей первой официальной игре в НБА.

Отметим, что матч закончился поражением “Лейкерс” в овертайме 142:143.

Украинские Национальные Новости

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