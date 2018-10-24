Михайлюк провел дебютную официальную игру в НБА

Уже по итогам половины стартовой четверти гости захватили инициативу на паркете — 7:24. За три минуты до конца первого промежутка на паркете появился и украинский баскетболист, успел потерять мяч и стать автором результативного паса на Кайла Кузьму.

Однако по 16:38 минут на паркете уроженец Черкасс не отличился очками (0/2 трехочковые), при 2 подборах и 3 ассистах в своей первой официальной игре в НБА.

Отметим, что матч закончился поражением “Лейкерс” в овертайме 142:143.