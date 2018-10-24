Михайлюк провів дебютну офіційну гру в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. “Лос-Анджелес Лейкерс” захисника/форварда збірної України Святослава Михайлюка вдома провів зустріч чемпіонату НБА із “Сан-Антоніо Сперс”, повідомляє кореспондент УНН.
Вже за підсумками половини стартової чверті гості захопили ініціативу на паркеті — 7:24. За три хвилини до кінця першого проміжку на паркеті з’явився і український баскетболіст, який встиг втратити м’яч та стати автором результативного пасу на Кайла Кузьму.
Однак за 16:38 хвилин на паркеті уродженець Черкас не відзначився очками (0/2 триочкові), при 2 підбираннях і 3 асистах в своїй першій офіційній грі в НБА.
Відзначимо, що матч закінчився поразкою “Лейкерс” в овертаймі 142:143.