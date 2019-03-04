Михайлюк получил игровое время в победной игре "Детройта" в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Украинский легионер “Детройт Пистонс” Святослав Михайлюк впервые за последние пять матчей получил игровое время во встрече НБА, передает корреспондент УНН.
Уроженец Черкасс появился на паркете за 5-ть минут до конца встречи, когда вопрос о победителе был снят (на тот момент “Пистонс” имели более 30 очков преимущества). Однако Михайлюк и за этот период успел себя проявить, отдав два результативных навесы на аллей-апы партнерам, отобрал мяч у соперника и реализовал трехочковый бросок. Также он имел возможность оформить эффектный слэм-данк, но кольцо не приняло мяч после его попытки.
Окончательный счет на табло 129:93 в пользу Михайлюка и компании.
Добавим, “Детройт” с 30 победами в 61 матче пока входит в зону плей-офф — 7 ступенька на Востоке.