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Михайлюк отримав ігровий час у переможній грі "Детройту" в НБА

Михайлюк отримав ігровий час у переможній грі "Детройту" в НБА

Київ • УНН

 • 10132 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Український легіонер “Детройт Пістонс” Святослав Михайлюк вперше за останні п’ять матчів отримав ігровий час в зустрічі НБА, передає кореспондент УНН.

Уродженець Черкас з’явився на паркеті за 5-ть хвилин до кінця зустрічі, коли питання про переможця було зняте (на той момент “Пістонс” мали більше 30 очок переваги). Однак Михайлюк і за цей період встиг себе проявити, віддавши два результативні навіси на алей-апи партнерам, відібрав м’яч у суперника та реалізував триочковий кидок. Також він мав нагоду оформити ефектний слем-данк, але кільце не прийняло м’яч після його спроби.

Остаточний рахунок на табло 129:93 на користь Михайлюка та компанії.

Додамо, “Детройт” із 30 перемогами в 61 матчі наразі входить до зони плей-оф — 7 сходинка на Сході.

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