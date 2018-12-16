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Михайлюк обновил собственный рекорд результативности в НБА

Киев • УНН

 • 9011 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украинский свингмен Святослав Михайлюк помог "Лос-Анджелес Лейкерс" в гостях разгромить "Шарлотт Хорнетс" во встрече регулярного чемпионата НБА, передает корреспондент УНН.

Михайлюк обновил собственный рекорд результативности в НБА

Уроженец Черкасс набрал все свои очки в течение четвертой четверти. Он был точным при выполнении трех дальних бросков, а также забил эффектный аллей-уп сверху. Всего за 17:39 минуты украинец набрал 12 очков (1/4 двухочковые, 3/6 трехочковые, 1/2 штрафные), 4 передачи и 1 подбор.

Примечательно, что впервые в истории "Лейкерс" начиная с 1982 года двое игроков сумели оформить трипл-дабл в одном поединке, причем Леброн Джеймс сделал это за три четверти: 24 очка, 12 подборов, 11 передач, у Лонге Болла 16 очков + 10 подборов и 10 передач.

Напомним, что предыдущий рекорд результативности Михайлюка в НБА равнялся 11-ти очкам.

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