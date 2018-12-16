Михайлюк оновив власний рекорд результативності в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Український свінгмен Святослав Михайлюк допоміг "Лос-Анджелес Лейкерс" в гостях розгромити "Шарлотт Хорнетс" у зустрічі регулярного чемпіонату НБА, передає кореспондент УНН.
Уродженець Черкас набрав усі свої очки протягом четвертої чверті. Він був точним при виконанні трьох дальніх кидків, а також забив ефектний алей-уп згори. Загалом за 17:39 хвилини українець набрав 12 очок (1/4 двоочкові, 3/6 триочкові, 1/2 штрафні), 4 передачі і 1 підбирання.
Примітно, що вперше в історії "Лейкерс" починаючи з 1982 року двоє гравців зуміли оформити тріпл-дабл в одному поєдинку, причому Леброн Джеймс зробив це за три чверті: 24 очки, 12 підбирань, 11 передач, у Лонзо Болла 16 очок + 10 пд і 10 пр.
Нагадаємо, що попередній рекорд результативності Михайлюка в НБА рівнявся 11-м очкам.