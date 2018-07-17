Михайлюк набрал 31 очко и вывел "Лейкерс" в финал Летней лиги НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Украинский баскетболист Святослав Михайлюк стал самым результативным игроком 1/2 финала Летней лиги НБА и вывел “Лос-Анджелес Лейкерс” до финального противостояния, передает корреспондент УНН.
Первую четверть уроженец Черкасс провел феноменально. Атакующий защитник забил четыре подряд трехочковых без промахов. Во второй 10-минутке украинец порадовал публику эффектным аллей-упом.
Во второй половине Михайлюк отличился слэм-данком, броском со средней дистанции и дальним, а также забросил важный бросок на последней минуте основного времени, позволив “Лейкерс” продолжить игру в двух овертаймах, где клуб из Лос-Анджелеса праздновал победу 112:109.
Отметим, что наш игрок суммарно набрал 31 очко (новый рекорд карьеры), сделав 20 бросков с игры, реализовав 12 из них 6 из 11 трехочковых, также 1 из 2 штрафных. На счету украинской свингмена 4 подбора, ассист, перехват, 3 потери и 3 фола.