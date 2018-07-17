Михайлюк набрав 31 очко і вивів "Лейкерс" у фінал Літньої ліги НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Український баскетболіст Святослав Михайлюк став найрезультативнішим гравцем 1/2 фіналу Літньої ліги НБА та вивів “Лос-Анджелес Лейкерс” до фінального протистояння, передає кореспондент УНН.
Першу чверть уродженець Черкас провів феноменально. Атакуючий захисник забив чотири поспіль триочкових без промахів. У другій 10-хвилинці українець порадував публіку ефектним аллей-упом.
У другій половині Михайлюк відзначився слем-данком, кидком з середньої дистанції і дальнім, а також закинув важливий кидок на останній хвилині основного часу, який дозволив “Лейкерс” продовжити гру в двох овертаймах, де клуб із Лос-Анджелеса святкував перемогу 112:109.
Зазначимо, що наш гравець сумарно набрав 31 очко (новий рекорд кар’єри), зробивши 20 кидків з гри, реалізував 12, з них 6 з 11 триочкових, також 1 з 2 штрафних. На рахунку українського свінгмена 4 підбирання, асист, перехоплення, 3 втрати і 3 фоли.