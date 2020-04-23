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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 32000 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 77716 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101522 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127817 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128565 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121633 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103063 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Михайличенко в "Динамо" может сменить тренер с российским паспортом - Андронов

Михайличенко в "Динамо" может сменить тренер с российским паспортом - Андронов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Алексея Михайличенко на посту главного тренера "Динамо" может заменить Курбан Бердыев, возглавлявший российский "Рубин". Об этом сообщил комментатор Алексей Андронов, передает УНН со ссылкой на "ТаТоТаке".

"Речь о гражданине Туркменистана Курбане Бердыеве. Это системный человек, который пользуется большим уважением со стороны руководителей "Динамо". Бердыев заслужил, но так и не получил возможности поработать с топ-клубом России. И в Киеве вполне способен принести определенную пользу.

Так что все зависит от того, что сейчас нужно "Динамо" - "шашечки или ехать". Если "шашечки" - можно искать дальше у себя, а если "ехать" - почему бы и нет с Бердыевым? В "Ростове" он показал, что может достойно выглядеть со средней командой даже на уровне Лиги чемпионов", - сказал Андронов.

Он также добавил, что Бердыев имеет российский паспорт, но если он придет в столичное "Динамо", то "не как россиянин".

Отмечается, что 67-летний Курбан Бердыев дважды приводил "Рубин" к чемпионству в России. Казанский клуб он оставил в 2019 году и в настоящее время остается без работы.

Напомним, в ГБР рассказали о том, что продолжают следствие по делу о неуплате налогов ФК "Динамо". 

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