Михайличенко в "Динамо" может сменить тренер с российским паспортом - Андронов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Алексея Михайличенко на посту главного тренера "Динамо" может заменить Курбан Бердыев, возглавлявший российский "Рубин". Об этом сообщил комментатор Алексей Андронов, передает УНН со ссылкой на "ТаТоТаке".
"Речь о гражданине Туркменистана Курбане Бердыеве. Это системный человек, который пользуется большим уважением со стороны руководителей "Динамо". Бердыев заслужил, но так и не получил возможности поработать с топ-клубом России. И в Киеве вполне способен принести определенную пользу.
Так что все зависит от того, что сейчас нужно "Динамо" - "шашечки или ехать". Если "шашечки" - можно искать дальше у себя, а если "ехать" - почему бы и нет с Бердыевым? В "Ростове" он показал, что может достойно выглядеть со средней командой даже на уровне Лиги чемпионов", - сказал Андронов.
Он также добавил, что Бердыев имеет российский паспорт, но если он придет в столичное "Динамо", то "не как россиянин".
Отмечается, что 67-летний Курбан Бердыев дважды приводил "Рубин" к чемпионству в России. Казанский клуб он оставил в 2019 году и в настоящее время остается без работы.
Напомним, в ГБР рассказали о том, что продолжают следствие по делу о неуплате налогов ФК "Динамо".